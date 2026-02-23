Göle düşen otomobilin sürücüsü öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde göle düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Yılmaz (78), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çöçelli Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 27 D 7567 plakalı otomobil, yol kenarındaki göle düştü. Yılmaz, aracından çıkamayarak boğuldu. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından gölden çıkarılan Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI