Göle’de kereste fabrikasında yangın

Erzincan’da şehirlerarası otobüs terminali kavşağında karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Göle ilçesi Selibey Mahallesi’nde Osman Tosunoğlu’na ait kereste fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale gelirken depo önünde bulunan bir otomobil küle döndü. Yangın itfaiye ekiplerince 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.