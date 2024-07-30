Gölet bitmedi, maliyeti 14’e katlandı

Tarım politikalarındaki plansızlık, Mersin’de yaşananlar ile somutlaştı. 2014’te bitmesi vaadiyle 7,6 milyon TL’lik harcama ile yapımına başlanan göletin tamamlanması için haziranda da 105,8 milyon TL’lik imza atıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Mersin'in Toroslar ilçesine inşa edilecek Yüksekokul Göleti’nin projesini 12 Ağustos 2013 tarihinde çizdirdi. Toplam 78 bin TL’ye çizdirilen projenin ardından 12 Şubat 2014 tarihinde göletin inşaat ihalesi düzenlendi.

DSİ koordinesinde düzenlenen, “Mersin-Toroslar Yüksekoluk Göleti ve Sulaması İnşaatı” ihalesi kapsamında 7 milyon 568 bin 590 TL’lik harcandı. Proje çizim ve inşaat ihalelerinin tamamlanmasının ardından göletin yapım işi, 14 Mayıs 2014 tarihinde başladı. İhaleyi üstlenen Ali Tatlıdil isimli müteahhit, göletin yapımının 18 Haziran 2015 tarihinde bitirileceğini taahhüt etti.

YILAN HİKÂYESİ

Göletin yapımı planlandığı gibi ilerlemedi. Süre uzatımı da tanınan müteahhidin sözleşmesi ancak 29 Eylül 2022 tarihinde feshedilebildi. Sözleşmenin resmi fesih gerekçesi ise “Uygulama sırasında yüklenicinin yasak fiil veya davranışları” oldu. İnşaat anlaşması bozulan sulama göletinin ilerleme oranı yüzde 56’da kaldı. Gölet tamamlanamadığı için yıllarca sulama suyu sorunu yaşayan köylülerin mağduriyeti TBMM gündemine de taşındı.

Çok sayıda siyasetçi bölgeye giderek çiftçilerin ve köylülerin susuzluktan kaynaklanan mağduriyetlerini dile getirdi. Giderek büyüyen mağduriyete karşı DSİ, sulama göletinin tamamlanması için ancak 15 Nisan 2024 tarihinde tamamlama ihalesi düzenleyebildi. 2014'te 7,5 milyon TL maliyet öngörüsüyle yapımına başlanan göletin tamamlanması için 12 Haziran 2024’te 105 milyon 820 bin 900 TL’ye imza atıldı. DSİ’nin 12 yıldır tamamlayamadığı sulama göletinin maliyeti, planlanan tutarı 14’e katladı.