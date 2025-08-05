Gölete giren 2 çocuk boğularak yaşamını yitirdi

Ayfonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gölete giren Ali Ayaz Kaya (11) ve Muhammed Emin Öztürk (11) boğuldu. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan 2 çocuğun cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde Ali Ayaz Kaya ile arkadaşı Muhammed Emin Öztürk, dün öğle saatlerinde bir kısmı bataklık olan sulama göletine girdi. Bir süre sonra 2 çocuk da gözden kayboldu.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmayla çocukların cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Kaya ve Öztürk'ün cenazesi ailelerine teslim edildi.

Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen 2 çocuk kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede çocukların aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.