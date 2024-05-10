Gölgelik tamir etmek isterken düşerek hastanelik oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde rüzgardan zarar gören gölgeliğini tamir etmek için isteyen kişi yüksekten düşerek yaralandı.



Olay, ilçeye bağlı İçerişehir Mahallesi’ndeki hayvan pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda çay ocağı işletmeciliği yapan 62 yaşındaki M.B., rüzgardan zarar gören gölgeliğini tamir etmek için merdiven dayayarak çıktığı yaklaşık 3 metre yükseklikten merdivenin devrilmesi sonucu yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.