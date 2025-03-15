Goller Metin Kurt için atılacak

Spor Servisi

Türkiye’nin efsane futbolcularından Metin Kurt adına bugün turnuva düzenlenecek. İBB'ye bağlı Spor İstanbul, başlattığı sendikal faaliyetler ile spor tarihimizde önemli bir yer kaplayan Metin Kurt’un ismini Yedikule’deki tesise verdi.

Ayrıca Kurt'un doğum tarihi de olan 15 Mart günü turnuva düzenlenecek. Turnuva saat 10.00’da başlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray altyapı takımları da turnuvada mücadele edecek. Etkinliğe Metin Kurt’un aile üyelerinin yanı sıra Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz katılacak.