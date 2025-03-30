Göllerdeki oksijen seviyesi düşüyor

ÇİN, (DHA) - YENİ bir araştırma, Dünya’daki göllerde oksijen seviyelerinin hızla azaldığını ortaya koydu.

Çalışmada, benzer bir düşüşün nehirler ve denizlerde de gözlemlendiği belirtilirken, bazı göllerin okyanuslara kıyasla dokuz kat daha hızlı oksijen kaybettiği tespit edildi. Verilere göre, 1980 ile 2017 yılları arasında göllerin yüzey sularındaki oksijen seviyesinde yüzde 5,5 derin sularında ise yüzde 18,6 oranında azalma yaşandı. Araştırmada, bu küresel oksijen kaybına yol açan farklı mekanizmaların etkileri ayrıntılı olarak incelendi.