Gömeç'te Dilovası'ndaki iş cinayetinde hayatını kaybedenler için sokağa çıkıldı

Balıkesir – Gömeç’te Emek ve Demokrasi Bileşenleri, Kocaeli Dilovası'nda iş cinayetinde katledilen kadınlar ve çocuklar için meydandaydı.

Eyleme katılan Sol Feminist Hareket’ten yapılan açıklamada “Sermaye kadınları ve çocukları daha az ücretle güvencesiz koşullarda, uzun mesailerle çalışmaya mecbur bırakıyor. Sendikaları bir tehdit unsuru olarak gören işverenler, alınacak önlemleri ve gerekli kontrolleri sağlamayıp kar ederken, iş yerleri birer can pazarına dönüşmüş durumda” ifadeleri kullandı.

Sol Feminist Hareket’in açıklaması şöyle:

“Maalesef ucuz ölümler ülkesinde yaşıyoruz. Kocaeli Dilovası'nda çalıştıkları parfüm dolum atölyesinde çıkan yangın sonucu 6 kadın işçi katledildi. Bunlardan ikisi 16 ve 17 yaşlarında okulda olması gereken çocuklardı. AKP'nin 23 yıldır derinleştirdiği yoksulluk ve çökerttiği yargı sistemini çok iyi biliyoruz. Bununla birlikte sermaye kadınları ve çocukları daha az ücretle güvencesiz koşullarda, uzun mesailerle çalışmaya mecbur bırakıyor. Sendikaları bir tehdit unsuru olarak gören işverenler, alınacak önlemleri ve gerekli kontrolleri sağlamayıp kar ederken, iş yerleri birer can pazarına dönüşmüş durumda.

“EVDE, SOKAKTA EN YAKINLARIMIZ TARAFINDAN, İŞYERLERİNDE KAR İÇİN SERMAYE TARAFINDAN KATLEDİLİYORUZ“

Biz kadınlar evde, sokakta en yakınlarımız tarafından, işyerlerinde kar için sermaye tarafından katlediliyoruz.

Aile yılı denilerek siyasal İslamcı tek adam rejimi tarafından kazanılmış haklarımıza, laikliğe saldırılıyor. İstanbul sözleşmesi bir gecede kaldırılıyor, Medeni Kanun, 6284 sayılı yasa hedefe alınıyor.

Sol Feminist Hareket olarak buradan sesleniyoruz; kadınların evde sokakta işyerinde katledilmesinin karşısında mücadelemizi sürdüreceğiz.

Katliamlara neden olan bu gerici karanlığı hep birlikte def edeceğiz. Yaşasın birleşik mücadelemiz.

Karanlığa teslim olmayacağız!”