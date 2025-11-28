Gomidas'ın türküleri Akis ile hayat buluyor

KÜLTÜR-SANAT SERVİSİ

Göçün Sesten Şahitleri – Gomidas Türküleri başlıklı etkinlik, bugün saat 20.00'de Ankara'daki Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Sanat Evi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Programda Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Akis Müzik Topluluğu, Ermeni Milli Müziğinin de kurucusu olarak da bilinen ve Anadolu'daki ilk kapsamlı derleme faaliyetlerini yürütmüş olan Kütahyalı besteci ve müzikolog Vartabed Gomidas'ın izini sürecek ve Anadolu'nun kadim kültür çeşitliliğini ve zenginliğini günümüze ve yarına yansıtabilme yollarını takip eden içsel yolculuklarına dair fikirlerini paylaşacaklar.

Göçün Sesten Şahitleri - Gomidas Türküleri sanatçılar Cenk Güray, Murat İçlinalça, Miase Örümlü, Alişan Budak, Caner Bektaş, Mesude Elif Güngör Sarıkaya, Duygu Güvener, Mustafa Göçer ve İsmet Karadeniz tarafından seslendirilecek.