Göndeliç Dağı tehdit altında

Ordu’daki Göndeliç Dağı’na yapılmak istenen kayak merkezi, bölgedeki yaylaları ve meraları yok etme riski taşıyor. Bölge halkı tepkili: Kayak merkezini asla istemiyoruz.

HABER MERKEZİ

Ordu’nun en yüksek tepesi olan Göndeliç Dağı’nda yapılmak istenen kayak merkezinin yaylayı ve meraları yok edeceği belirtildi.

Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği yaylada kayak merkezine tepki için şenlik düzenledi. Şenliğe Ordu Çevre Derneği de katıldı.

Şenlikte konuşan Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Koç, çevreyi ve doğal kaynakları koruma konusunda farkındalık yaratmak için bir araya geldiklerini belirterek, özetle şunları söyledi:

“Göndeliç Tepesi’ne kayak merkezi yapılmaktadır. Yarısı Mesudiye yarısı da Kabadüz sınırlarındadır. Bu konuda yetkililer konuyu tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz” dedi. Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak da “Projede kayak yapılacak alanın 1000 hektar olduğu yazılı. Yani yaylayı kapsıyor. Şu an şenlik yaptığınız yerler turizm şirketlerinin olacak ve doğallık bozulacak. Bu tehlikeye karşı birlikteliğimiz önemli. Dernek olarak hukuksal ve fiili mücadelenizde birlikte olacağız” diye konuştu. Kayak merkezi projesine tepki gösteren halk ise OSKİ’nin Mesudiye sınırlarından Kabadüz ilçesine su almak için derede çalışma yaptığını öğrenmesiyle alana giderek çalışmanın durdurulmasını istedi. Karagöl Yaylaları Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Koç, Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Haluk Türkmen ve Halil Koç şirket çalışanlarına ve jandarmaya yasadışı çalışma yapıldığını belirterek çalışmanın durdurulmasını ve tutanak tutulmasını istedi. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit’in de OSKİ ile görüşmesi sonrası çalışma durdurularak araçlar dereden çıkartıldı.