‘Göndereceğiz’ sözü net olmalı

Politika Servisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısının ardından önce CHP’li Esenyurt belediyesine sonra DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine atanan kayyumlara yönelik tartışmalar sürüyor.

Süreçle ilgili gazetecilere konuşan CHP Lideri Özgür Özel’in ‘normalleşme devam edecek’ açıklaması dikkat çekerken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin dönüşünde ilk defa konuştu. Özel konuşmasında ‘normalleşme’ sürecinin devam edeceğini belirterek bunun bir AKP ile anlaşma olmadığını ancak karşı mahalle hassasiyetiyle savunduklarını dile getirdi.

‘NORMALLEŞMENİN İSİM BABASIYIM’

‘Normalleşmenin isim babasıyım’ diyen Özel, ‘Birinci parti olduktan sonra herkesi aramak bize düşer. O yüzden normalleşme bitti mi meselesine bitmedi, devam ediyor diyorum. Erdoğan’ın elini sıkmaya devam edeceğim mesela. Gelecek bayramda yine Erdoğan’ı ararım, burada bir sorun yok. Ama normalleşmeyi şöyle pazarlamaya veya nitelendirmeye çalışıyorlar sanki bir koalisyon arayışı, birlikte koalisyon kurmak, birlikte ittifak yapmak, birlikte Anayasa değiştirmek... Bunların hiçbirisi yok." İfadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA KAYYUMU BEKLEMİYORUM

Erdoğan karşısında ayağa kalkma kararına da değinen Özel kararı savunarak "Ben o gün bunu yaşadıktan sonra geldim ve MYK’de dedim ki, 'bizim bu ayağa kalkmama işi doğru değil'. Bu ayağa kalkma meselesinde daha önce ilk ölçümde toplumda CHP'lilerin 62’si doğru 38’i yanlış diyordu. Toplumun yüzde 70’i doğru diyordu” dedi.

Özel, Ankara ve İstanbul'a kayyum atanacağına yönelik iddialar için ise "Ben böyle bir şeye kalkışacaklarını düşünmüyorum. Mevcut olanlardan geri adım atmalarını bekliyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN’DAN KAYYUMLAR DEVAM EDECEK SİNYALİ

Kayyumların ardından ilk defa konuşan Erdoğan ise konuşmasına kayyum kararını çıkartan savcılara teşekkürle başladı. Erdoğan, kayyumların devam edebileceğini belirterek "Makamını suistimal eden kesinlikle bedelini öder" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser ücretleri ile ilgili tartışmalarına değinen Erdoğan, CHP’li belediyeleri hedef almayı da sürdürdü.

SOPAYI ELDEN BIRAKMIYOR

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Şu anda ben yargının çok sağlam yere bastığını görüyorum. Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım. CHP’li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir. Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz.”

Yaşanan tartışmaları Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi ile Sosyolog ve Bulgu araştırma kurucusu Semih Turan değerlendirdi.

“Normalleşme adımının en büyük yanılgısı; karşı mahalleden sağlıklı bir dönüşün olduğudur” diyen Özçelebi, “Bu geri dönüşü hesaba katmadan ısrar edilen bu politikada en kritik eşik artık ‘evdeki bulgur’ diye tanımlayacağımız, CHP’yi tercih eden kesimin muhalefetin iktidarın dümenine girdiğini düşünmesi” dedi.

Özçelebi konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öte yandan hala elde tutulan normalleşme siyasetine bakılırsa bile gülünç bir durum var. O günden bugüne bile ülke her gün anormal bir süreç yaşıyor. Erdoğan’a bakınca şu çok net. Bir adım bile bulunduğu pozisyonu esnetmedi. Hatta bugün rejimin tahkimi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Herkesi uydurma gerekçelerle görevden alma potansiyeline sahip.

Yani bugün CHP’nin acilen politik bir sorgulama yapması lazım. Normalleşme ile ben bu topluma ne anlattım? Hedeflerimin hangileri gerçekleşti? Yeni bir söylem nasıl inşaa ederim? Önce bunların yanıtlarının verilmesi gerekli. Yoksa özellikle 31 Mart sonrası bir süreç sonunda el konulmuş belediyelerin olduğu, Milletvekillerinin, belediye meclis üyelerinin binanın içerisine bile giremediği, parti ilçe binasına alınmadığınız koşullarda normalleşme derseniz inandırıcılık ve güven sorunu da yaratırsınız.

BU REJİME KARŞI YERİ GÖĞÜ İNLETMENİZ LAZIM

Ayrıca toplumu da tersten ikna etmeye ve yumuşatmaya yarayabilir bu söylem. Topu, tüfeğiyle gelen bir rejime karşı yeri göğü inleteceğinize siz sürekli ısıtıp ısıtıp ‘normalleşme’ söylemine sarılırsanız rejimin sertliğine de toplumu ikna edemeyen bir yere doğru savrulabilirsiniz. Yani örneğin erken seçim talebi bir politik hattı oluşturabilir ancak bunu karşı mahalle adıyla yumuşatacağınıza ekonomik, sosyal, siyasal alanların tamamında somut çözüm önerileriyle toplumu örgütleyerek bir yola girmek zorundasınız.

Sosyolog ve Bulgu araştırma kurucusu Semih Turan ise yaşananların siyasetteki sıkışmışlığın sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

Turan, Bulgu Araştırmanın Ekim ayı araştırmasındaki verilerden de örnekler verdi.

CHP’Yİ BİRİNCİ YAPAN ERDOĞAN KARŞITLIĞI

Turan şöyle konuştu: “Ekim ayı raporu bize gösterdi ki bugün hala çok yüksek olan kararsızlar bloku bir yana CHP’nin hala birinci parti çıkmasının ana nedeninden birisi Erdoğan ve rejim karşıtlığı.

Değişim talebini çoktan açığa çıkarmış halk bu sayede CHP’yi gidecek bir liman olarak görüp Erdoğan’a karşı ana muhalefet partisi tercihini artırmaya başladı.

Bu süreçte yüzde 50’lerde olan iktidarın oyunun da yüzde 30’lara düştüğünü görmüş olduk. Buradaki sıkıntı muhalefetteki yükselişin aynı oranlarda olmaması olarak karşımıza çıktı ve büyük bir kararsızlar bloku oluştu.

Erdoğan ve rejim karşıtlığı üzerinden giden siyasetin gittiği bir noktada İYİ Parti’nin son dönem biraz kendine getirdi. Akşener’in adayı olduğu söylenen Müsavat Dervişoğlu’nun yönetimi araştırmalarda yüzde 2’lere yüzde 3’lere kadar geri düşmüştü ki son dönemki rejim çıkışı ile beraber bu oran da 6’lara gelmeye başladı.

Dolayasıyla siyasette bir hamle yapmanın ihtiyacının doğduğu koşullar oluşmaya başladı. Ve bu esnada rejim bunu önce Öcalan çağrısıyla ardından kayyum siyasetine tekrar dönerek yaptı.

Erdoğan’da sinyalini veriyor ki bir elinde havucu çıkaran rejim, bir elinde sopayı göstermeye en azından bir süre daha devam edecek. Burada önemli olan durum muhalefetin ne yapacağı meselesi.

TOPLUM BU İKTİDARLA NORMALLEŞMEK İSTEMİYOR

CHP tematik mitingler ve olaylar karşısında refleksif eylemsellikler ortaya koysa da CHP Lideri Özel’in tutturduğu yoldan geri dönemiyor görüntüsü hâkim.

Adına normalleşme dediği ‘merkez sağdan oy alabilme’ hamlesinin hala arkasında olan Özel, yaşanan bu süreç sonunda da bu politikadan ilerleyeceğini ilan ediyor.

Ancak araştırmalar şimdilik bunun tersi yönünde de ilerlemeye devam ediyor. Toplum bir normal istiyor. Ancak toplumun normali ülke şartlarının normalleşmesi ile ilgili.

Yani ülkenin normalleşmesini isteyenler aynı zamanda mevcut iktidarla normalleşmeye de bir o kadar tepkili.

Dolayısıyla Özel’in bu politikada dikkat etmesi gereken şeylerden en önemlisi CHP’yi birinci parti ünvanına taşıyan halkın Erdoğan ve rejimin karşısında yer almasının önemli bir payı olduğudur.

Karşı mahalleye sesleniş adı altında kendi seçmeninin beklenti ve tepkiselliğini unutursanız buradan bütünlüklü bir siyaset açığa çıkarmanız mümkün olmayabilir.

Zaten sürecin en başında normalleşme şartlarını bir hatırlayacak olursak; Gezi tutuklularının serbest bırakılması, Sinan Ateş Davası’nın aydınlatılması, asgari ücretin artırılması, emekli aylığının en az bir asgari ücret düzeyine çekilmesi gibi taleplerin hiçbiri gerçekleşmedi. Aksine tüm bu süreçler daha kötüye gitti.

Yapılan miting ve eylemlerde de kitlelerin coşkunluğunun az olması tüm bu politikayla ilgili olabilir.

Öte yandan rejimin bu hamleleri bir yönüyle de muhalefeti doğrudan parçalamak üzerine olduğu aşikar. Özel, İmamoğlu, Yavaş arasına bırakılan bölme parçalama aparatı bu anlamda işe yarıyor. Erdoğan’da CHP’yi şeytanlaştırmaya çalışıyor.

Dolayısıyla tüm bu şartlar altında normalleşme siyaseti üzerine kurgulanan bir politika ciddi bir yanılsama yaratabilir. Halkın rejim karşıtlığı es geçilmemeli ve değişim isteği unutulmamalıdır."

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BU YARGI AKP-MHP’NİN YARGISI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir, Batman ve Urfa'nın Halfeti Belediyesine 4 Kasım'da kayyum atanmasına dönük tepkiler devam ediyor.

Diyarbakır'da DEM Parti, DBP Diyarbakır İl örgütleri ve Özgür Kadın Hareketi öncülüğünde kayyum atanmasına karşı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, belediye eş başkanları, demokratik kurumların temsilcileri katıldı

Dağkapı Meydanı’nda biraya gelen kitle Keçi Bucu’na doğru yürüdü. Burada konuşan Tülay kayyumları bu topraklardan temizleyene kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi.

Hatimoğulları, "Kayyum Kürt halkına sen kendi kendini yönetemezsin, atanmışlarla yöneteceğim demektir. Kayyum rejimine karşı bütün halklar yan yana geldi. Kayyum Esenyurt’ta atandıysa, bunu bir sebebi de oradaki geniş kent uzlaşısına darbe vurmaktır. Onlar Türk ile Kürt’ün yan yana durmasını istemiyor. Aynı zamanda belediyenin kaynaklarını bir avuç yandaşa peşkeş çekmek istiyorlar. Daha önce kayyumların hırsızlıkları gözler önüne serdik. Sayıştay’ın raporlarında bile kayyumları hırsızlıkları var" diye konuştu.

Bazı AKP’lilerin başka yerlere de kayyum atanması için İçişleri Bakanlığının kapısında yattığını söyleyen Hatimoğulları, Erdoğan’ın yargıyı tebrik etmesine de "Bu halk yargıya güvenmiyor. Sizler uydurma sözlerle yargıyı taltif etmeye kalkmayın. Bu yargı hukuksuzluk işliyor. Bu yargı AKP MHP'nin yargısı bu yargı halkın yargısı değildir" diyerek tepki gösterdi.

Gündemdeki 'yeni' süreç tartışmalarına değinen Hatimoğulları, "Kürt sorunu zaten bu ülkede gündem olmayı fazlasıyla hak eden bir sorundur. Kürt sorunu yalnızca Kürt'ün sorunu değildir. Kürt sorunu kayyım rejiminin ilmek ilmek örülerek bütün Türkiye'ye yayılmasının sebebidir. Kayyuma karşı isek Kürt sorununu merkezimize alarak konuşmak durumundayız hep beraber. Bugün Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki engel Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmemiş olmasındandır. Bizler DEM olarak tecrit kalksın dedik. Bunu MHP Genel Başkanı değişik biçimlerde ifade etti. Hem Ankara'ya hem bütün Türkiye ve dünyaya mesajımızı net olarak veriyoruz; biz Kürt sorununun barışçıl ve demokratik bir zeminde çözülmesinden yanayız. Diyalog ve müzakereye onurlu bir barış varsa açığız. Onurlu bir barış yoksa bunun ardından muhalefeti tasfiye etmek varsa biz burada olamayız olmayız." diye konuştu.

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‘ABLUKA SEÇİME KADAR SÜRECEK Mİ’ SORUSU

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve ardından belediyeye kayyum atanması sonrası CHP’nin başlattığı "Demokrasi Nöbeti" 5’inci gününde devam etti. Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç, Deniz Yavuzyılmaz, Umut Akdoğan da bulunduğu heyet, belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi. Belediye çevresini barikatlarla çeviren polis, CHP heyetinin belediye binasına girmesine izin vermedi. Engellemeye tepki göstererek belediye binasına girmek isteyen CHP heyeti ile polis arasında arbede yaşandı.

Esenyurt Belediyesi’nin önünde süren ‘Adalet Nöbeti’nde polis, CHP’lilere müdahale etti.

(Fotoğraf: DHA)

Polis barikatına tepki gösteren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Kamuoyuna da bizi neden içeri almadığınızı bize açıklamanız lazım. Hukuksuz emiri uygulamanız doğru değil. Siz şu an görevinizi yapmıyorsunuz, siyaset yapıyorsunuz. Biz sakıncalı insanlar mıyız da içeri giremiyoruz. Bir dahaki yerel seçime kadar burada barikatlar ve kolluk kuvvetleri mi olacak” dedi.

AKP’nin üst düzey bürokratlarının AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki dudağının arasından çıkacak söze baktıklarını ifade eden CHP’li Yavuzyılmaz, Erdoğan’a da “Bu barikatları aç” sözleriyle seslendi.