Gönderiyi beğenmemek disiplin gerekçesi sayıldı: 4 kadın öğretmen hakkında inceleme

Uşak'ta okul müdürünün WhatsApp grubundan attığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımını beğenmeyen 4 kadın öğretmene resmi yollarla uyarı verildi.

Kadın öğretmenlerin uluslararası protokol kurallarına aykırı davrandıklarına dair eklenen gerekçe dikkat çekti.

Uşakport’un haberine göre 4 kadın öğretmene müdürün gönderisini beğenmedikleri gerekçesiyle resmi yollarla uyarı verildi.

Kentteki eğitim sendikalarından edinilen bilgilere göre, Uşak Muzaffer Mert İlkokulu Müdürü, okulda görev yapan öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp grubunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

Söz konusu paylaşıma okulda bulunan A.T, G.Ç, P.B. ve S.Ç. isimli öğretmenler olumlu veya olumsuz herhangi bir tepki vermedi ve beğeni de atmadı.

‘ULUSLARARASI PROTOKOL KURALLARI’NA UYMADIKLARI GEREKÇESİYLE UYARI

Öğretmenler A.T, G.Ç, P.B. ve S.Ç. hakkında, okul müdürüne karşı saygı ve nezaket kurallarına uygun davranmadıkları gerekçesiyle ön inceleme başlatıldığı ve inceleme sonunda kendilerine uyarı verildiği öğrenildi.

“Muzaffer Mert İlkokulu Ailesi” adıyla kullanılan gruptaki dört kadın öğretmenin, okul müdürünün mesajına uluslararası protokol ve görgü kuralları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi kapsamında karşılık vermesi gerektiği iddia edildi.

''DEVLET MEMURU VAKARINA AYKIRI DAVRANIŞ'' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Okul müdürünün imzasıyla yürütülen ön incelemede, söz konusu öğretmenlerin devlet memuruna yakışmayan tutum ve davranış sergiledikleri ve görevlerine karşı kayıtsız kaldıkları yönünde değerlendirme yapıldı.

Belgede ayrıca dört öğretmenin kurum içindeki huzur ve çalışma düzenini bozabilecek bir tavır sergiledikleri, amirlerine karşı küçük düşürücü nitelikte davranışların ise kınama veya kademe ilerlemesinin durdurulması gibi disiplin cezalarına konu olabilecek bir durum oluşturabileceği ifade edildi.

Yazıda, öğretmenlerin olası soruşturma sonucunda karşılaşabilecekleri yaptırımlar hatırlatılırken, şimdiye kadar yürüttükleri olumlu çalışmaların da dikkate alındığı belirtildi.

Bu nedenle dört kadın öğretmenin şimdilik yalnızca uyarı ile bilgilendirildiği kaydedildi. Ayrıca öğretmenlerden bundan sonraki süreçte daha dikkatli, nezaket kurallarına uygun ve devlet memuru vakarına yakışır şekilde hareket etmeleri istendi.