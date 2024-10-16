Gönen Barajı'nda su seviyesi kritik sınırda

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'nün (BASKİ) resmi sitesinde yayınlanan baraj su seviyesi verilerine göre; Bandırma'nın içme suyunu karşılayan Gönen Barajı'nda doluluk kritik seviyelere kadar indi.

Bandırma içme ve kullanma suyunu sağlayan Gönen Barajı'nda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde ve yağışsız geçmesi, tarımsal sulamanın artışı ve nüfusa bağlı olarak suyun kullanımının artması nedeniyle barajdaki suyu seviyesi yüzde 13.04 seviyelerine kadar indi.

Gönen Barajı'nda şu anda doluluk oranı Temmuz sonlarında yüzde 51.96'da iken, 15 Ekim 2024 tarihinde barajdaki su miktarı yüzde 13,04 seviyelerine kadar gerilediği görüldü.

Uzmanlar, 2030 yılına kadar dünya genelinde su sıkıntısının ciddi boyutlara ulaşacağı konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günler Güney Marmara bölgesine yağan yağış sadece toprağı ıslattı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'nden yetkililer, barajda 4 aylık suyun kaldığını ifade etti.

Aynı zamanda barajdaki su seviyesinin düşük olması nedeniyle Gönen Ovası'nın sulanması durduruldu.