Gönen Çayı ve Manyas Kuş Cenneti can çekişiyor

Haber Merkezi

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri ve yaşam savunucuları, Gönen Çayı ve Manyas Kuş Cenneti’ndeki kirlilikle ilgili Balıkesir Valiliği Necatibey Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda Gönen Çayı ve Manyas Kuş Cenneti’nin sanayi, madencilik ve kanalizasyon kaynaklı kirlilik nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu belirtildi. Yapılan açıklamada yetkililer acil önlem almaya çağrılırken sulak alanların korunmasının sermaye projelerine terk edildiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada Manyas Gölü’nün Eti Maden, BAGFAŞ ve Ağır Metal OSB tarafından sanayi amaçlı kullanılmasının gölün geleceğini tehdit ettiğini belirtilerek, bu uygulamanın gölün kurumasına ve canlı yaşamın yok olmasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca yaşam savunucuları, toplantı öncesinde Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Dilekçede Gönen Çayı, Kocaçay, Manyas Barajı, Manyas Çayı ve Manyas Kuş Cenneti’nin kanalizasyon, çalışmayan arıtma tesisleri, sanayi ve OSB atıkları, endüstriyel tarım, hayvancılık, maden projeleri ve tarım kimyasalları nedeniyle tehdit altında olduğunu vurgulandı.

Dilekçede Bandırma bölgesindeki “Ağır Metal Organize Sanayii Bölgesi”nin Manyas Gölü ve Milli Parkı için ciddi risk oluşturduğu, bölgede bulunan 33 maden projesinin de ekosistemi geri dönülmez biçimde tahrip edebileceği ifade edildi.