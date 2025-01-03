Gönen-Manyas çevre yolunda trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Manyas çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, 10 TG 135 plakalı otomobil ile 10 BF 217 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki otomobil, yan yoldan kontrolsüz bir şekilde anayola çıkan kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü E.D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından, E.D. Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.