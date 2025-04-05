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Gönen otogarında bayram sonrası dönüş yoğunluğu

Ajans Haberleri
  • 05.04.2025 16:56
  • Giriş: 05.04.2025 16:56
  • Güncelleme: 05.04.2025 16:56
Kaynak: İHA
Gönen otogarında bayram sonrası dönüş yoğunluğu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte otogarda dönüş hareketliliği yaşanıyor.
Tatil süresince memleketlerinde zaman geçiren vatandaşlar, özellikle öğrenciler, okullarına ve yaşadıkları şehirlere dönmek üzere Gönen Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren otogarda hareketlilik gözlenirken, şehirler arası otobüslerde artan talepler dikkat çekti.
Yoğunluk nedeniyle vatandaşların seyahatlerini son dakikaya bırakmamaları öneriliyor.

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