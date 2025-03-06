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Gönen’de ahşap ev alevlere teslim oldu

Ajans Haberleri
  • 06.03.2025 20:42
  • Giriş: 06.03.2025 20:42
  • Güncelleme: 06.03.2025 20:42
Kaynak: İHA
Gönen’de ahşap ev alevlere teslim oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Balcıdede Mahallesi’nde ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, 2 araç ve 6 personelle olay yerine sevk edildi. Kırsal mahalledeki yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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