Gönen’de araç yangını

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, İ.D. isimli vatandaşa ait otomobilin motoru alev alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Balıkesir’in Gönen ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde, bir otomobilin motor kısmı aniden alev aldı. Yangın, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Olayın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, aracın motorunda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının daha fazla büyümesini engelledi.