Gönen’de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir traktör ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tuzakçı Gönen Yolu, Tuzakçı Kavşağı mevkiinde mahsül yüklü traktörün ana yola hatalı çıkması nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Tali yolda çıkan Traktör, ana yolda seyreden A.T (34) hakimiyetindeki 34 SE 4909 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet şoförü A.T. Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine Kaldırıldı. A.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Traktör şoförü ise kazada herhangi bir yara almadı. Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.