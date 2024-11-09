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Gönen’de trafik kazası: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde akşam saatlerinde Hacıvelioba Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 16:29
  • Giriş: 09.11.2024 16:29
  • Güncelleme: 09.11.2024 16:29
Kaynak: İHA
Gönen’de trafik kazası: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı


Edinilen bilgilere göre, 10 NH 445 plakalı araç ile karşı yönden gelen 10 K 0541 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan H.K. ve Ş.K. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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