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Gönen’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Balya yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Ajans Haberleri
  • 31.07.2023 23:39
  • Giriş: 31.07.2023 23:39
  • Güncelleme: 31.07.2023 23:39
Kaynak: İHA
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Gönen’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti


Edinilen bilgiye göre, Gönen-Balya karayolunda 10 CHD 051 plakalı araç sürücüsü S.B Sebepli Kırsal Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından müdahale edildi. Tüm çabalara rağmen otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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