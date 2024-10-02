Gönen’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan yakalanan 1 kişi tutuklandı, uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında emniyet güçleri, şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yaptıkları aramalarda 16 gram bonzai ve 2 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında ise yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.