Gönen’de yarım ton sahte zeytinyağına el konuldu

Gönen’de sahte zeytinyağı satışı yapanlara yönelik yapılan denetimler sonucunda yarım ton sahte zeytinyağına el konuldu ve cezai işlem uygulandı.

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mayıs ayından bu yana devam eden denetimler kapsamında pazar alanları ve ilçe sınırları içerisindeki bazı işletmelerde hileli zeytinyağı satışını tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, sahte olduğu belirlenen zeytinyağlarına el konulurken, bu ürünlerin imhası için gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Sahte zeytinyağı satışı yapanlara 314 bin 904 Türk Lirası cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin sıkılaştırılarak devam edeceğini ve halkın sağlığına zarar verebilecek bu tür faaliyetlerin önlenmesi için kararlı adımlar atacaklarını belirtti. Halktan da bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.