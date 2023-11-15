Goodyear geri dönüşümle izopren üretecek

Goodyear Tire & Rubber Company, biyobazlı malzemelerin geri dönüşümü yoluyla izopren üretmek amacıyla sürdürülebilir teknolojide öncü şirketlerden biri olan Visolis ile iş birliği imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Goodyear, yenilebilir olmayan biyokütle ve tarımsal malzemeler olan lignoselülozik ham maddelerden yüksek kaliteli izopren üretmek için Visolis'in teknolojisinden yararlanacak.

Visolis, sürecin azaltım potansiyelini keşfetmek için ilk karbon ayak izi analizini gerçekleştirdi ve Goodyear ile iş birliği projesinin bir parçası olarak azaltımları daha fazla değerlendirmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear küresel operasyonlar ve teknolojiden sorumlu kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Helsel, iş birliğinin şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunda ilerleme kaydetmesi ve 2050'ye kadar değer zincirinde net sıfır emisyon da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmanın anahtarı olduğuna inandığını belirterek, "Visolis gibi şirketlerle çalışarak öğrenmeye, yenilik yapmaya ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmaya devam edebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.