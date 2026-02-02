Google'a "Güneş tutulması" yazanları bekleyen sürpriz ne?

Google, kullanıcıların arama deneyimini eğlenceli hale getirmek için uzun süredir gizli görsel sürprizler sunuyor.

Easter egg olarak adlandırılan bu efektler ilk bakışta teknik bir sorun gibi algılansa da aslında Google’ın bilinçli olarak eklediği küçük bir animasyonlar.

Google, önemli gök olaylarını ve özel günleri kutlamak için arama sonuçlarında küçük görsel etkiler ve animasyonlar gösteriyor.

Güneş tutulması gibi nadir astronomik olaylar da Google'ın önem verdiği ve animasyonlarıyla yer verdiği olaylar arasında.

Kullanıcılar Google'da "güneş tutulması" yazarak arama yapınca Ay’ın Güneş’in önünden geçtiğini gösteren bir grafik animasyon beliriyor. Bu, gölgelenme anını basit bir şekilde temsil ediyor.

Söz konusu animasyon, kullanıcıların gerçek tutulmayı anlamasını eğlenceli ve görsel bir yolla desteklemek için tasarlanıyor ve tüm cihazlarda çalışabiliyor.

BİR SONRAKİ UZUN TUTULMA NE ZAMAN?

Dünya'yı bekleyen sıradaki tam Güneş tutulmasının 2 Ağustos 2027’de yaşanması bekleniyor. Güneş tutulması yaklaşık 6 dakika 23 saniye sürecek karanlık evresiyle önümüzdeki 100 yılın en uzun tutulması olacak.

Bu olağanüstü süre, tutulmayı yalnızca görsel bir şölen olmaktan çıkarıp, bilimsel açıdan da benzersiz bir fırsata dönüştürecek.

2027 yılının Ağustos ayındaki Güneş tutulmasının Türkiye'den de gözlenenbilmesi bekleniyor.