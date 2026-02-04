Google'a "Kış Olimpiyatları" yazınca ne oluyor?

2026 Kış Olimpiyatları’nda ilk müsabakaları, bugün (4 Şubat) itibarıyla başladı.

Özel günler için hazırladığı "doodle" çalışmalarıyla bilinen Google, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’na özel bir tasarım yayınladı.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen oyunların başlamasına ana sayfasında yer veren Google’da, arama motoruna “Kış Olimpiyatları” yazıldığında olimpiyatların en stratejik branşlarından biri olarak öne çıkan curling dikkati çekiyor.

2025 KIŞ OLİMPİYATLARI BAŞLADI

2026 Kış Olimpiyatları’nda ilk müsabakalar, 6 Şubat’ta yapılacak resmi açılış töreninden önce, bugün (4 Şubat) başladı. Oyunların startı, 1956 Kış Olimpiyatları’na da ev sahipliği yapan tarihi Cortina Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla verilecek.

Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni, 6 Şubat’ta Milano’daki San Siro Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22 Şubat’ta yapılacak erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.