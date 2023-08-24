Google, AB'nin yeni kurallarına uyacak

Teknoloji şirketi Google, Avrupa Birliği'nin (AB) dijital platformlara yönelik yeni katı kurallarına uyacağını bildirdi.

Google'ın Güvenilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Laurie Richardson, AB'nin yarın yürürlüğe girecek Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) ilişkin blog yazısı yayımladı.

AB'nin üye ülkelerdeki içerik düzenlemelerini uyumlu hale getirmek ve çevrim içi içerik denetimine yönelik özel süreçler oluşturmak üzere tasarlanan düzenlemeyi yürürlüğe alacağına işaret eden Richardson, yasanın pazar yerleri, uygulama mağazaları, çevrim içi video paylaşım platformları ve arama motorları gibi büyük ve farklı çevrim içi hizmetler için geçerli olacağını aktardı.

Richardson, Google'ın itimat ve güvenlik süreçlerinin çoğunu yeni kurallara göre uyarladığına, bazı hizmetlerin işleyişini yasanın özel gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirdiğine dikkati çekti.