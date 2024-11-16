Google ambargosu

Haber Merkezi

Türkiye’de bağımsız habercilik yapan gazetecilik kurumları Google Türkiye’nin yaptığı algoritma güncellemesi nedeniyle ciddi şekilde trafik kaybı yaşıyor.

“Google Haberler” ve “Keşfet” platformları üzerinden Türkiye’deki bağımsız mecraların görünürlüğünü ortadan kaldıran Google, sitelerin yüzde 80’e varan oranda trafik kaybı yaşamasına neden oldu. Google Türkiye, değişen algoritmalar ve buna bağlı olarak neredeyse sıfırlanan görünürlük hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmayıp şeffaflıktan uzak bir tavır sergilerken, bu durum ziyaretçi sayılarının azalması nedeniyle bağımsız medya organlarını önemli bir gelirden mahrum bırakıyor.

GOOGLE’DAN AÇIKLAMA YOK

Gazete Duvar’dan gazeteci Bahadır Özgür, X’teki paylaşımında konuya dikkat çekti. BirGün Web Yayın Koordinatörü Uğur Koç da benzer bir paylaşımda bulundu. Özgür’ün gönderisini alıntılayan Koç şunları kaydetti: “Yaklaşık 1 ay önce Google Keşfet ve Google News trafiği adeta sıfırlandı. Şu anda her iki platformda da bağımsız medya kuruluşları neredeyse hiç gösterilmiyor. Kamuoyunun haber alma hakkı baltalanırken bağımsız medya kuruluşlarının varlığı da tehdit altında. Algoritma değişikliği dünya genelinde trafik dalgalanmaları yarattı. Türkiye özelinde en büyük darbeyi bağımsız medya kuruluşları almış durumda. Tüm tepkilere rağmen Google’dan açıklama dahi yapılmadı."

Duruma halktv.com.tr de tepki gösterdi.

∗∗∗

OKUR NE YAPABİLİR?

Google’ın, Türkiye’de iktidarın baskısıyla altında gazetecilik yapmaya çalışan bağımsız haber sitelerini hangi gerekçeyle kısıtladığı bilinmiyor. Ancak okurların bu tür engelleri aşmasının bir yolu var. Unutulmamalı ki habere erişme konusunda Google bir zorunluluk değil, sadece bir alışkanlık. Nitelikli haberlere ve özgün yorumlara ulaşmak isteyen okurlar, internet tarayıcılarının adres çubuğuna doğrudan haber mecralarının alan adını (örn./ www.birgun.net) yazarak gözden kaçırılmak istenen gerçeklere ulaşabilir. Bağımsız gazeteciliği yaşatmak ve daha demokratik bir medya ortamı için kamuoyunu medya sitelerini doğrudan ziyaret etmeye çağırıyoruz.