Google ambargosunun ilk sonucu: Gazete Duvar kapanıyor

Yaklaşık 9 yıldır yayın hayatına devam eden Gazete Duvar internet haber sitesi kapanıyor.

Türkiye'de 2016 yılında Vedat Zencir tarafından kurulan Gazete Duvar'ın ekonomik nedenlerle faaliyetlerini sonlandıracağı belirtildi.

Gazetede tazminat hakkı olan çalışanlara haklarının verileceği belirtildi.

ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

Gazete Duvar'da çalışan gazeteciler, kapatma kararıyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Duvar'da program ve köşe yazarlığı yapan gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından kapatma kararına ilişkin "Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı" dedi.

Özgür, şu ifadelere yer verdi:

"2016'dan beri yayın yapan Gazete Duvar kapandı. Zor zamanda başlayıp, kısa sürede dijital gazetecilikte kaliteli ve iyi deneyim yarattı. Ben de uzun süredir, severek yazıyordum. Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı. Duvar emekçilerine teşekkürler ve geçmiş olsun."

İşte Gazete Duvar'da çalışan gazetecileirn kapatma kararına ilişkin açıklamaları:

Parçası olmaktan gurur duyduğum muhteşem bir hikayenin sonuna geldik. Elveda Gazete Duvar. — Can Bursalı (@CanBursali) March 12, 2025

Gazete Duvar’ın kapatıldığı ben ve arkadaşlarıma az önce tebliğ edildi. Gazeteciliğe devam… — Ökkeş Taşkın (@okkestaskin) March 12, 2025

Ne desem bilemiyorum. Çok şey öğrendiğim, çalışmaktan gurur duyduğum, her virgülün, noktanın gazetecilik adına peşine düşen, öylesi hassas gazetecilik yapan bir yerdi. Gazete Duvar'ın bugün itibariyle kapatıldığını öğrendik. — Osman Çaklı (@osmanckli) March 12, 2025

Gazete Duvar, yayın hayatını dondurma kararı aldı. Son üç yıldır, kadın, genç ve çocuk hakları konusundaki sesimi duyurmama, kalemimin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olduğu için benim için yeri bambaşka. Orada yazdığım her kelime, adaletin, vicdanın ve umudun bir… — MenekseTokyay (@MenekseTK) March 12, 2025

TGS 6 YILDIR ÖRGÜTLÜYDÜ

Gazete Duvar'da 6 yıldır örgütlü olan ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalayan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), kapatma kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TİS sürecinde anlaşmaya varılamadığı iddialarına yanıt verilen açıklamada, kapatma kararının gerekçesine ilişkin "Nedeni, tüm bağımsız/alternatif medyanın içinde bulunduğu ekonomik açmazdır" denildi.

Google'ın algoritma değişikliklerine dikkat çekilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Google, art arda yaptığı algoritma değişiklikleri nedeniyle ziyaretçi sayısı ve buna bağlı olarak ilan gelirlerinde yaşanan büyük düşüş Gazete Duvar'ın sürdürülebilirliğini işveren nezdinde ortadan kaldırdı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yapılan “toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, o yüzden kapandı” gibi açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Sendikayı işyeri kapatan, üyelerini işsiz bırakan bir kurum gibi göstermek, gazetecilerin örgütlülüğüne yapılan bir saldırıdır. Gazete Duvar’daki üyelerimiz başta olmak üzere tüm gazetecilerin hakları için mücadeleye devam edeceğiz."

VEDAT ZENCİR'DEN İLK AÇIKLAMA

Gazete Duvar'ın sahibi Vedat Zencir, kapatma kararının ardından T24'te konuştu. Zencir, kapatma gerekçesinin ekonomik nedenler olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl gazetenin mali açıdan açık verdiğini ifade eden Zencir, toparlayamama sebeplerinin başında Google'ın algoritma değişikliği olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Arkasında nasıl bir hesap kitap var bilmiyoruz, ancak kesin olarak bildiğimiz bir şey var artık, Google ile birlikte dünyanın hızla bir medya çölleşmesiyle karşı karşıya kaldığı. Kısaca, Google verilerindeki dramatik düşüş, buradan gelen reklam gelirlerini etkilerken, bin bir emek ve zorlukla oluşturduğumuz BİK’teki gelecek pozisyonumuzu da riske atıyordu."

ENFLASYON VE PERSONEL MALİYETİ ARTIŞI

Google ve Basın İlan Kurumu'nun yanı sıra enflasyon nedenliyle yaşanan krizin de etkili olduğunu belirten Zencir, ekonomik politika ve kurun baskı altında tutulması, personel maliyetlerinin de artmasının bu kararı almalarında etkili olduğunu söyledi.

Sendikamızın 6 yıldır örgütlü olduğu ve toplu iş sözleşmesi imzaladığı @gazeteduvar, ne yazık ki bugün yayın hayatına son verdi.



Nedeni, tüm bağımsız/alternatif medyanın içinde bulunduğu ekonomik açmazdır. #Google'ın art arda yaptığı algoritma değişiklikleri nedeniyle… pic.twitter.com/Rz4nQIIw8d — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 12, 2025

"ÖRGÜTSÜZLÜĞÜN YANSIMASI"

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın İş Genel Sekreteri Tolga Balcı, kapatma kararına ilişkin yaptığı açıklamadan "örgütsüzlüğün yansıması" olarak tanımladı.

Balcı, şunları ifade etti:

"Medyanın krizi devam ediyor. Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Her şeyden öte patronun öyle bir anda ekonomik gerekçelerle böyle bir şeye adım atması da örgütsüzlüğün yansıması. Gazetecilik güvencesizlikle sınanmıştır da bunları daha önce yaşamış mıdır bilmem” diye bir paylaşım gerçekleştirdi."