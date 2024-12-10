Google'da en çok aratılanlar: Türkiye 2024'te en çok neleri merak etti?
Google, 2024’ün en çok merak edilenlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin 2024 arama trendleri listelerinde Euro 2024 ve Narin Güran cinayeti öne çıktı.
Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google, bu yıl sonunda da yılın trend olan aramalarını açıkladı.
Türkiye’nin 2023 arama trendleri listelerinde, ilk 5 sırada 'Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' yer aldı.
DİZİ VE MÜZİK
Mabel Matiz imzalı 'Lan' şarkısı Google'da en çok aratılan şarkı oldu. Dizilerde ise en çok aratılanlar, 'Gaddar' ve 'Kızıl Goncalar' ve 'İnci Taneleri' oldu.
Aramalar
1. Euro 2024
2. Narin
3. Türkiye maçı
İsimler
1. Osimhen
2. Merih Demiral
3. Ferdi Kadıoğlu
Kaybettiklerimiz
1. Narin
2. Metin Arolat
3. Efe Deprem
Diziler
1. Gaddar
2. Kızıl Goncalar
3. İnci Taneleri
Tarifler
1. Dubai çikolatası
2. Palamut
3. Soğuk kahve
Şarkı Sözleri
1. Lan Şarkı
2. Sana El Pençe Durmam
3. Gemileri Yakarım Şarkı
Oyuncular
1. Hazar Ergüçlü
2. Gamze Özçelik
3. Kadir İnanır.