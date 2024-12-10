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Google'da en çok aratılanlar: Türkiye 2024'te en çok neleri merak etti?

Google, 2024’ün en çok merak edilenlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin 2024 arama trendleri listelerinde Euro 2024 ve Narin Güran cinayeti öne çıktı.

Güncel
  • 10.12.2024 15:16
  • Giriş: 10.12.2024 15:16
  • Güncelleme: 10.12.2024 15:31
Kaynak: Haber Merkezi
Google'da en çok aratılanlar: Türkiye 2024'te en çok neleri merak etti?
Fotoğraf: DepoPhotos

Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google, bu yıl sonunda da yılın trend olan aramalarını açıkladı.

Türkiye’nin 2023 arama trendleri listelerinde, ilk 5 sırada 'Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' yer aldı.

DİZİ VE MÜZİK

Mabel Matiz imzalı 'Lan' şarkısı Google'da en çok aratılan şarkı oldu. Dizilerde ise en çok aratılanlar, 'Gaddar' ve 'Kızıl Goncalar' ve 'İnci Taneleri' oldu.

Aramalar

1. Euro 2024
2. Narin
3. Türkiye maçı

İsimler

1. Osimhen
2. Merih Demiral
3. Ferdi Kadıoğlu

Kaybettiklerimiz

1. Narin
2. Metin Arolat
3. Efe Deprem

Diziler

1. Gaddar
2. Kızıl Goncalar
3. İnci Taneleri

Tarifler

1. Dubai çikolatası
2. Palamut 
3. Soğuk kahve

Şarkı Sözleri

1. Lan Şarkı 
2. Sana El Pençe Durmam
3. Gemileri Yakarım Şarkı

Oyuncular

1. Hazar Ergüçlü
2. Gamze Özçelik
3. Kadir İnanır.

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