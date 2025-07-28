Google'dan 6 Şubat itirafı: 10 milyon kişiye uyarı gönderilemedi

Google, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Maraş merkezli depremlerde erken uyarı sisteminin çalışmadığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre 7,8'lik ilk depremde uyarı yalnızca 469 kişinin telefonuna gönderildi.

Google'ın algoritmaları doğru çalışsaydı, depremlerin merkez üslerine 157 kilometre çapında yaşayan yaklaşık 10 milyon kişi en ciddi uyarı seviyesi olan "harekete geç" uyarısı alarak, sarsıntı başlamadan önce önlem almak için 35 saniyeye kadar vakit bulabilecekti.

Google, 500 bin civarı kişiye ise hafif sarsıntılar için hazırlanan daha düşük bir uyarı gönderildiğini belirtti.

Google, daha önce deprem uyarı sisteminin "iyi çalıştığını" açıklamıştı.

Google'ın uyarı sistemi Türkiye'deki akıllı telefonların yüzde 70'inden daha fazlasını çalıştıran Android işletim sisteminde bulunuyor.

İlk depremde hayatını kaybeden pek çok kişi, sarsıntıya uyurken yakalanmıştı ve erken uyarı almaları, binaları terk etmelerine veya önlem almalarına olanak sağlayabilirdi.

Bunun gerçekleşmemesinin nedeni, Google'ın erken uyarı sisteminin depremin büyüklüğünü yanlış hesaplaması oldu.

Bir Google sözcüsü "Her depremde öğrendiklerimizle bu sistemi geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 55 binden fazla kişi ölmüş, 100 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Google'ın Android Deprem Erken Uyarı Sistemi, çok sayıda cep telefonunun sarsılmasından bir deprem olduğunu tespit edebiliyor.

Deprem dalgaları kara üzerinde görece yavaş ilerlediği için Google, sarsıntılar depremin merkez üssünden uzak yerlere ulaşmadan önce oradaki kişilerin telefonlarına bildirimler gönderebiliyor.