Google en çok arananlar listesi 2024: Türkiye 2024'te en çok neleri aradı? Google'da en çok aratılan kelimeler
Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google en çok arananlar listesi 2024'ü yayınlamasının ardından Türkiye 2024'te en çok neleri aradı araştırması hız kazandı. Google'da en çok aratılan kelimeler arasında 'Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' yer aldı. Peki, Türkiye 2024'te en çok neleri aradı? İşte, Google'da en çok aratılan kelimeler!
2024 yılının Google'de en çok arananlar listesi yayınlandı. En çok aranan isimler, oyuncular, şarkı sözleri, yemek tarifleri, TV dizileri ve yaşamını kaybeden ünlüler kategorilerinde yayınlanan Google'da en çok aratılan kelimeler listesinde çarpıcı veriler yer aldı. Peki, Türkiye 2024'te en çok neleri aradı? İşte, Google'da en çok aratılan kelimeler!
GOOGLE EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİ 2024
Google'da en çok arananlar listesinde 'Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' yer aldı.Google en çok arananlar listesini 7 ayrı kategoride yayınladı. İşte Google'da en çok aratılan kelimeler!
EN ÇOK ARATILAN KELİMELER
- Euro 2024
- Narin Son Dakika
- Türkiye Maçı
- Osimhen
- Olimpiyatlar
- Maymun Çiçeği
- Seçim Sonuçları
- İstanbul İftar Saati
- Merih Demiral
- Tusaş
EN ÇOK ARATILAN İSİMLER
- Osimhen
- Merih Demiral
- Ferdi Kadıoğlu
- Mustafa Sarıgül
- Rafa Silva
- Kenan Yıldız
- Eylem Tok
- Murat Kurum
- Sacha Boey
- Cenk Tosun
EN ÇOK ARATILAN KAYBETTİKLERİMİZ
- Narin
- Metin Arolat
- Efe Deprem
- Aydemir Akbaş
- Tolga Savacı
- Ahu Tuğba
- Yusuf Kavaklı
- İkbal Uzuner
- Gülşah Çomoğlu
- Kenan Işık
EN ÇOK ARATILAN DİZİLER
- Gaddar
- Kızıl Goncalar
- İnci Taneleri
- Hudutsuz Sevda
- Şahane Hayatım
- Deha
- Mahsun J
- Bahar
- Prens
- Bir Gece Masalı
EN ÇOK ARATILAN YEMEK TARİFLERİ
- Dubai Çikolatası Tarifi
- Palamut Tarifi
- Soğuk Kahve Tarifi
- Laz Böreği Tarifi
- Jalapeno Turşusu Tarifi
- Elbasan Tava Tarifi
- Altın Bilezik Tatlısı Tarifi
- Churros Tarifi
- Biryani Tarifi
- Grip Düşmanı Tatlı Tarifi
EN ÇOK ARATILAN ŞARKI SÖZLERİ
- Lan Şarkı Sözleri
- Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
- Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
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- İsyankar Şarkı Sözleri
EN ÇOK ARATILAN OYUNCULAR
- Hazar Ergüçlü
- Gamze Özçelik
- Kadir İnanır
- Erdal Beşikçioğlu
- Demet Evgar
- Yılmaz Erdoğan
- Uraz Kaygılaroğlu
- Settar Tanrıöğen
- Ali Burak Ceylan
- Serkan Keskin