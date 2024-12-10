Google en çok arananlar listesi 2024: Türkiye 2024'te en çok neleri aradı? Google'da en çok aratılan kelimeler

2024 yılının Google'de en çok arananlar listesi yayınlandı. En çok aranan isimler, oyuncular, şarkı sözleri, yemek tarifleri, TV dizileri ve yaşamını kaybeden ünlüler kategorilerinde yayınlanan Google'da en çok aratılan kelimeler listesinde çarpıcı veriler yer aldı. Peki, Türkiye 2024'te en çok neleri aradı? İşte, Google'da en çok aratılan kelimeler!

GOOGLE EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİ 2024

Google'da en çok arananlar listesinde 'Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' yer aldı.Google en çok arananlar listesini 7 ayrı kategoride yayınladı. İşte Google'da en çok aratılan kelimeler!

EN ÇOK ARATILAN KELİMELER

Euro 2024 Narin Son Dakika Türkiye Maçı Osimhen Olimpiyatlar Maymun Çiçeği Seçim Sonuçları İstanbul İftar Saati Merih Demiral Tusaş

EN ÇOK ARATILAN İSİMLER

Osimhen Merih Demiral Ferdi Kadıoğlu Mustafa Sarıgül Rafa Silva Kenan Yıldız Eylem Tok Murat Kurum Sacha Boey Cenk Tosun

EN ÇOK ARATILAN KAYBETTİKLERİMİZ

Narin Metin Arolat Efe Deprem Aydemir Akbaş Tolga Savacı Ahu Tuğba Yusuf Kavaklı İkbal Uzuner Gülşah Çomoğlu Kenan Işık

EN ÇOK ARATILAN DİZİLER

Gaddar Kızıl Goncalar İnci Taneleri Hudutsuz Sevda Şahane Hayatım Deha Mahsun J Bahar Prens Bir Gece Masalı

EN ÇOK ARATILAN YEMEK TARİFLERİ

Dubai Çikolatası Tarifi Palamut Tarifi Soğuk Kahve Tarifi Laz Böreği Tarifi Jalapeno Turşusu Tarifi Elbasan Tava Tarifi Altın Bilezik Tatlısı Tarifi Churros Tarifi Biryani Tarifi Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

EN ÇOK ARATILAN ŞARKI SÖZLERİ

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EN ÇOK ARATILAN OYUNCULAR