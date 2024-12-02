Google Haritalar'da artık polis noktaları da görülecek

Google Haritalar, kullanıcıların yolda olan inşaat, kaza, şerit kapatma gibi durumları diğer sürücülerle paylaşabilmelerine imkan tanıyor. Geçtiğimiz aylarda 'Haritalar' uygulamasındaki radar görebilme özelliği sona ermişti.

NTV'de yer alan habere göre, 'Hız Tuzağı' bildirimi artık kullanılmıyor. Google son güncellemeyle birlikte bu seçeneği 'polis' olarak değiştirdi.

Yani artık sadece hız radarları değil kullanıcılar tüm polis birimlerinin olduğu bölgeleri paylaşabilecek. Uygulamayı kullanmanın herhangi bir cezası veya yaptırımı bulunmuyor.

Polis bildirimi mobil uygulamayla birlikte Android Auto ve Apple CarPlay dahil tüm platformlarda kullanıma sunuldu.