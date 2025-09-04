Google hizmetlerine bir süre erişilemedi

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede Google servislerine yaklaşık 1,5 saat erişim sağlanamadı.

Dijital kesintileri raporlayan Outage Report'tan derlediği bilgilere göre, saat 10.00'dan itibaren Google'a ve şirketin alt platformlarına erişim sorunu yaşandı.

Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya yer aldı.

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılardan Google servisleriyle ilgili erişim sorunu bildirimi yapıldı.

Google arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de ilgili ülkelerden erişilemiyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaşanan soruna ilişkin açıklama yaptı.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti" dedi.

Sayan, şunları söyledi: "Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

ERİŞİM SORUNU GİDERİLDİ

Google ve şirketin alt platformlarında yaşanan erişim sorunu saat 11.20 itibarıyla giderildi.

Sorunun giderilmesiyle birlikte Google hizmetlerine erişim sağlandığı görüldü.