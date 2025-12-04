Google'ın 2025 arama trendleri belli oldu: En çok neler arandı?

Google, her yıl olduğu gibi küresel ve ülke bazlı yükselen arama trendlerini içeren listesini yayımladı. 2025’te Türkiye’de yapılan aramalarda teknoloji başlıkları ve ülke gündemi öne çıktı.

Bu yılın Türkiye trendleri şu kategoriler altında derlendi: "Aramalar", "İsimler", "Kaybettiklerimiz", "Diziler", "Filmler", "Tarifler", "Ne zaman?", "Ne giyilir?", "Nesi meşhur?", "Nasıl yenir?"

Türkiye’de 2025’in en çok aranan başlıkları arasında ilk üç sırada "Gemini", "İstanbul Depremi" ve "Eşref Rüya" yer aldı. Yıl boyunca en çok aranan isimler arasında Osimhen, Fatih Ürek, Sadettin Saran ve Alperen Şengün yer alırken; “kaybettiklerimiz” bölümünde ise Ferdi Tayfur, Volkan Konak, Nihal Candan ve Sırrı Süreyya Önder gibi isimler en çok arananlar arasında yer aldı. Türkiye’de 2025 yılı Google arama trendleri şu şekilde sıralandı:

Aramalar

Gemini

İstanbul Depremi

Eşref Rüya

Türkiye İspanya

Squid Game

Ferdi Tayfur

Fenerbahçe Benfica

Avrupa Ligi

Türkiye Macaristan

Fenerbahçe Feyenoord

İsimler

Osimhen

Fatih Ürek

Sadettin Saran

Leroy Sane

Talisca

Ederson

Alperen Şengün

Sevil Akdağ

Lemina

Diego Carlos

Tarifler

Spoonful Tarifi

100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

Lokanta Usulü Beyti Tarifi

Mevlana Çorbası Tarifi

Soğan Dolması Tarifi

Dubai Çikolatası Tarifi

Squid Game Şekeri Tarifi

Tulumba Tatlısı Tarifi

Ev Baklava Tarifi

Dalgona Şekeri Tarifi

Kaybettiklerimiz

Ferdi Tayfur

Volkan Konak

Nihal Candan

Sırrı Süreyya Önder

Şinasi Yurtsever

Güllü

Ferdi Zeyrek

Edip Akbayram

Ece Gürel

Diogo Jota

Diziler

Eşref Rüya

Squid Game

Gassal

Uzak Şehir

Kral Kaybederse

Bahar

Wednesday

Leyla

Prens

Deha

Filmler

Minecraft

Kadıköy Boğası

Uykucu

F1

Aydede

Karantina

Sihirli Annem

Şampiyonlar

Anka Kuşu'nun Dönüşü

Dengeler

Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman

Gassal 2. Sezon Ne Zaman

Voleybol Final Maçı Ne Zaman

Basketbol Final Maçı Ne Zaman

Toki Başvuruları Ne Zaman

Aşure Günü Ne Zaman

Fenerbahçe Seçim Ne Zaman

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek

Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman

Eşref Rüya Ne Zaman

Ne Giyilir?

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir

Mayonun Üstüne Ne Giyilir

Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir

Saray Düğününde Ne Giyilir

Sonbaharda Ne Giyilir

Kır Düğününde Ne Giyilir

Pilatese Giderken Ne Giyilir

Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir

Tiyatroya Giderken Ne Giyilir

Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

Nesi Meşhur?

Bolu'nun Nesi Meşhur

Ağrı'nın Nesi Meşhur

Merzifon'un Nesi Meşhur

Mardin'in Nesi Meşhur

Gaziantep'in Nesi Meşhur

Antalya'nın Nesi Meşhur

Bilecik'in Nesi Meşhur

Çanakkale'nin Nesi Meşhur

Edirne'nin Nesi Meşhur

İstanbul'un Nesi Meşhur

Nasıl Yenir?