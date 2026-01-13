Google, İran Riyali’ni hesaplayamadı

İran’ın resmi para birimi Riyal’de yaşanan değer kaybı Google’a da yansıdı.

Arama motoru Google, İran Riyali'nin ABD Doları karşısındaki değerini hesaplayamadı.

İran Riyali'nin aşırı düşmesi sebebiyle Google borsa grafiği, veriyi net bir doğrulukla veremeyerek yuvarladı.

Google grafikleri 1 İran Riyali’ni, 0,00 dolar olarak gösterdi.

1 ABD doları ise 1 milyon 137 bin 500 İran Riyali olarak aktarıldı.

1 Türk Lirası ise 26.361,30 İran Riyali olarak değer görüyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.