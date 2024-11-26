Google Maps, Hindistan’da 3 kişinin ölümüne neden oldu

Hindistan’ın Bareilly şehrinde üç kişi, araçlarının Küresel Konumlama Sistemi'nin (GPS) yönlendirmesiyle bitmemiş bir köprüden düşerek hayatını kaybetti.

TRT'nin aktardığına göre olay, 23 Kasım Cumartesi günü, çevredeki bir köyden gelen sakinlerin nehir kenarında suya gömülü bir araç ve içinde cansız bedenler bulmasıyla ortaya çıktı.

Polis soruşturmasına göre, araçta bulunanlar bir düğünden eve dönmek için GPS kullanıyordu. Navigasyon, onları tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi. Araç yüksek hızda olduğu için duramayan yolcular, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten Ramganga nehir yatağındaki bir çukura düşerek olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Fotoğraf: Hindustan Times

"ÖLÜM TUZAĞI" OLARAK BİLİNİYOR

Hayatını kaybedenlerin isimleri Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar olarak tanımlandı. Üçlü, eve kısa yoldan gitmeye çalışıyordu.

Edinilen bilgiye göre, kaza yerindeki köprü 2022’deki şiddetli sel felaketinde yıkıldı. Köprü yerel halk arasında da "ölüm tuzağı" olarak biliniyor.

Yıkılan köprüde seyahate izin verilmemesine rağmen, yeterli uyarı levhalarının olmaması ve sürücülerin güncel olmayan dijital haritalara güvenmesi bölgeyi ciddi bir tehlike haline getiriyor.