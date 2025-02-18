Google Maps, İstanbul’da en çok aranan noktaları paylaştı

İstanbul Valiliği, Google Maps’in 20’nci yıl sebebiyle paylaştığı özel listede yer alan kente ait "en çok aranan" noktaları paylaştı.

Google Maps’in listesine göre İstanbul’da en çok arama yapılan nokta Galata Kulesi olurken, en çok arama yapılan park listesinde ise Gülhane Parkı yer aldı.

Topkapı Sarayı ise en çok aranan müze olarak öne çıktı.

Valiliğin sosyal medya X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Google Maps 20'nci kuruluş yılı dolayısıyla, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirlerini, müzelerini ve parklarını özel bir liste ile açıkladı. Bu özel listede İstanbul’da en çok arama yapılan yer olarak; Galata Kulesi, En çok arama yapılan park; Gülhane Parkı, En çok aranan müze ve ören yerlerinde; Topkapı Sarayı ilk sırada yerini aldı.”