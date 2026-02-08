Google’dan kritik uyarı: Türkiye'de Android kullanıcılarının yüzde 39'u risk altında

Google’ın yayımladığı son veriler, dünya genelinde 1 milyardan fazla Android cihazın artık güvenlik güncellemesi almadığını ortaya koydu. Bu cihazların büyük bölümü Android 12 ve daha eski sürümleri kullanıyor.

Google’a göre, aktif Android cihazların yaklaşık yüzde 40’ı güvenlik yamalarından mahrum durumda. Bu da kötü niyetli yazılımlara, veri sızıntılarına ve banka bilgilerinin ele geçirilmesine açık bir tablo anlamına geliyor.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ NEDEN KRİTİK?

Güvenlik güncellemeleri, telefonlardaki yazılım açıklarını kapatan ve cihazı siber saldırılara karşı koruyan yamalardan oluşuyor. Bu güncellemeler olmadan kullanılan telefonlar; fotoğraflar, mesajlar, e-postalar ve mobil bankacılık uygulamaları açısından ciddi risk taşıyor.

Android ekosisteminde üreticilerin güncelleme konusunda Apple’ın gerisinde kalması ise sorunun temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Pek çok model, donanım olarak çalışsa bile yazılım desteğini erken kaybediyor.

DÜNYA GENELİNDE TABLO: 1 MİLYAR CİHAZ RİSKTE

Tahmini verilere göre Android kullanıcılarının yalnızca yüzde 57,9’u Android 13 ve üzeri sürümleri kullanıyor. En güncel sürüm olan Android 16’nın kullanım oranı ise sadece yüzde 7,5.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Eylül 2025’te çıkan iOS 26’nın kullanım oranı yüzde 50’nin üzerinde.

Güncel Android sürüm dağılımı:

Android 16: %7,5

Android 15: %19,3

Android 14: %17,2

Android 13: %13,9

Android 12: %11,4

Android 11: %13,7

Android 10: %7,8

Android 9 ve altı: %6,8

TÜRKİYE’DE DURUM DAHA DA ÇARPICI

Statcounter verilerine göre Türkiye’de aktif Android cihazların yüzde 60,6’sı Android 13 ve üzeri sürümleri kullanıyor. Geriye kalan yüzde 39’luk kesim ise güvenlik güncellemesi almayan cihazlarla yoluna devam ediyor. Bu oran, milyonlarca telefonun potansiyel risk altında olduğu anlamına geliyor.

Uzmanlara göre risk altındaki cihazların önemli bir bölümü, genellikle “yedek telefon” ya da yaşlı kullanıcıların tercih ettiği eski modellerden oluşuyor. Bu gruptaki kullanıcıların teknoloji farkındalığının düşük olması ise tehlikeyi daha da artırıyor.

ÇÖZÜM NE?

Google’ın önerisi Android 13 ve üzeri sürümlere sahip bir cihaza geçmek.

Ancak Türkiye’de artan telefon fiyatları nedeniyle bu çözüm pek çok kullanıcı için kolay görünmüyor. Yine de uzmanlar, özellikle mobil bankacılık kullananların güvenliği ertelemenin bedelinin çok daha ağır olabileceği konusunda uyarıyor.