Google’ın ajan transferi ve Batı’nın ikiyüzlülüğü

Nate Bear

Google geçtiğimiz günlerde İsrailli siber güvenlik şirketi Wiz’i 32 milyar dolara satın aldı. Satış, İsrailli eski ajanların bir Amerikan şirketine bir seferdeki en pahalı transferi olacak. Çünkü Wiz, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin siber istihbarat uzmanlarının bulunduğu Birlik 8200’ün onlarca eski kadrosu tarafından yönetiliyor. Birlik 8200, Gazze’deki soykırımı otomatikleştiren algoritmaların programlamalarının ve tasarımının yanı sıra Lübnan’daki telsiz saldırısından da sorumlu. Şu an bu apartheid’in mimarisinde çalışan insanlar Amerikan teknoloji-gözetim kompleksi tarafından yutuldu. Hepsi eski Birlik 8200 üyesi olan Wiz kurucularının kim oldukları biliniyor. Kuruculardan biri olan Ami Luttwak, LinkedIn profilinde Birlik 8200 için hayati bir Ar-Ge ekibi yöneterek bu sayede 2012 İsrail Savunma Ödülü’nü almakla övünüyor. Daha az bilinen ise, Wiz işgücünün ofis yöneticilerinden yazılım mühendislerine ve ürün analistlerine kadar çok önemli bir kısmının da yine eski Birlik 8200 üyesi olması. Bu yılın başlarında Birlik 8200’e dair yaptığım bir araştırmada, eski üyelerinin teknoloji şirketlerinin kritik yapay zekâ pozisyonlarında bulunduğunu ve yaklaşık 50 Birlik 8200 çalışanının Wiz’de çalıştığını tespit etmiştim.

Ayrıca yine belirtmek gerekir ki Wiz anlaşması İsrail için ciddi bir vergi indirimi anlamına geliyor. Savaş ekonomisi için yaklaşık 5 milyar dolarlık bir gelir getirecek ki bu İsrail’in tüm GSYİH’sinin %0,6’sı ediyor.

Değerleme kısmı biraz şüpheli, Wiz’in en son yıllık satışlarının 64 katı ediyor. Aşırı değerleme ekonomiden çok siyasetle ilgili görünüyor. Google İsrail’e büyük yatırım yapıyor. Ülkedeki ofislerini yaklaşık 20 yıl önce açtılar, yakın zamanda birçok İsrailli teknoloji girişimi satın aldılar, geçen yıllarda Google’in eski CEO’su Eric Schmidt Netanyahu ile birçok kez samimi görüntüler vermişti. Google ve ana şirketi Alphabet’teki tüm kritik isimler Siyonist. Schmidt’ten mevcut CEO Sundar Pichai’ye, kurucu Sergey Brin’den Alphabet finans direktörü Anat Ashkenazi’ye kadar. İsrail’in ekonomisinin zayıfladığı, ülkenin insan kaynağının istihdam sorunu yaşadığı, ordunun Gazze’de kazanamadığı ve Netanyahu’nun krizde olduğu bir zamanda Wiz anlaşması ilaç gibi geldi.

SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Wiz anlaşmasından bir gün önce, İsrail Gazze’deki soykırımını canavarca bir öfkeyle sürdürüyordu, son 18 ayın en ölümcül 24 saati yaşandı. Büyük bir korkaklık ve sadizmle gece saldırarak, çadırlarda yaşayan yüzlerce insanı katlettiler. 100’e yakın bebek ve çocuk öldürüldü. Toplam ölü sayısı 400’ü geçti. Beklendiği üzere dünya liderlerinden tek bir kınama bile gelmedi, çoğu İsrail’in soykırım için ihtiyaç duyduğu silah ve istihbaratı sağlamakla meşgul. Britanya hava kuvvetleri ateşkes dönemini Filistinliler için istihbarat toplayıp daha verimli katliam gerçekleştirebilmesi için İsrail’e yollamakla geçirdi.

Soykırım Batı’nın sonudur. Rusya, Çin, İran ya da hükümetlerin çizdiği diğer herhangi bir “kötü adam” karşısındaki en ufak ahlaki üstünlük yok olmuştur. Batılı siyasetçilerin bu atanmış düşmanlara parmak sallarken denizaşırı bir soykırımı denetliyor olmaları yalnızca zekâmıza hakaret değil, kendi üstünlüğümüze bir iltifat. Beyaz sömürgeci üstünlüğümüze, ırkçılığımıza. Esmer tenli Müslümanlarla ilgilenmediğimiz için soykırımı sürdürebileceklerini düşünüyorlar. Sivillere toplu katliam yapmayan ülkeleri şeytanlaştırırken İsrail’i destekliyor olmanın açık ikiyüzlülüğünü umursamadığımızı düşünüyorlar.

Bir taraftan Ukrayna’da nüfusu silahlandırırken öbür tarafta Gazze’de bir o kadar insanı yok etmekte bir sorun olmayacağını düşünüyorlar çünkü Ukraynalılar beyaz ve desteği hak eden mağdurlarken Filistinliler sempatiyi hak etmeyen esmer alt insanlar. Mağdur statüsü Batı medyası tarafından düzenli olarak üretilen bir sosyal kurgu. Nadiren siyah ya da esmer çocukların katledildiğini ya da kaybolduklarını duyarken aynı kaderi yaşayan beyaz çocukları her gün duyuyoruz. Kimi mağdurlar meşru ve idealken, diğerleri ise gayri meşru. Gazze ve Ukrayna örneklerinde, Batılı siyaset ve medya elitleri bu ikiyüzlülüğü toplumsal bir düzeye çıkardılar.

Bu soykırım Batı’nın ne olduğu, neyi temsil ettiği, ne üzerine kurulduğuna dair kolektif naifliğimizden kurtulmamıza yardım etmeli. Batı kölelik, beyaz üstünlükçülük, açgözlülük, sömürü ve tahayyül edilemeyecek boyutlarda ölümlerle kuruldu, milyonlarca insanın cesedi üzerine, Hindistan’dan Afrika’ya, Güney Amerika’ya kadar. Güney Amerika’nın sömürgeleştirilmesinde o kadar insan öldü ki gezegenin iklimi değişti. İşgalciler tarafından insansızlaştırılan şehirler ağaçlar ve bitkilere kitlesel boyutta sarılarak, karbon emiliminin yükselişi ile dünyayı soğuttu.

Ve bugün biz yeniden insansızlaştırılan şehirleri ve kitlesel ölümleri canlı şekilde izliyoruz. İlerlediğimiz nokta bu. Batı sömürgeciliğinin barbarlığını tüm ihtişamı ile faaliyet halinde görüyoruz. Hiçbir şey aynı kalmamalı. Eğer Gazze’deki soykırım sizi radikalleştirmediyse, insanlığınızın en temellerine temas edilebileceğini sanmıyorum. Eğer yaşananlar batıdaki sisteme dair bilinçlendirmediyse, bilinçlenmek istemiyorsunuzdur.

ZALİM BRİTANYA

Birleşik Krallık kanserliler dahil engelli ve hastalara yönelik sosyal yardım kesintilerine gidiyor. Geçtiğimiz günlerde TV’de Birleşik Krallık sağlık bakanı Wes Streeting, kanserlilerin evde dinlenmek yerine çalışması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra hükümet de genç istihdamını kesmenin gençleri orduya katılmaya teşvik edeceğini iddia etti. Bu tabii ki Rus korkuluğuna karşı dev askeri silahlanma bağlamında bir anlam ifade ediyor.

Görünürde merkez sol İşçi Partisi hükümeti iktidarında Birleşik Krallık’ta yaşananlar, neoliberal liderler arasında ehveni şer olmadığının kanıtı. Toplumun en yoksul ve kırılgan nüfusu üzerinden hesapları düzeltmek tüm neoliberallerin kutup yıldızı, ister kendisini merkez olarak adlandırsınlar, ister sol ister sağ. Politika ve hedef zalimlik üzerine. Yine de son birkaç yıl her şeyin bir tercih olduğunu hatırlattı. Covid bunu net olarak gösterdi. Para, gerçekte hükümetler neye isterse ona harcasın diye var. Hükümet hane değil. Canı ne isterse onu finanse edebilmek için tahvil satarak para yaratabilir. Sadece bizim için bunu yapmak istemiyorlar, Covid, zorunda kaldıkları bir istisna oldu. Jeremy Corbyn ya da Bernie Sanders’ın önerdiği gibi hükümetin kamu yararına daha fazla para harcaması gündeme geldiğinde tek duyduğumuz bunun piyasaları nasıl ürküteceği ve yatırımcı özgüvenini nasıl sarsacağı üzerine sızlanmalar oluyor. Neoliberalizm içinde yoksul, hasta ve ihtiyaç sahibi, sermaye için sunulan kurbanlar.

Kendimizi neoliberal ideolojinin boğazımızı kavrayan ellerinden kurtarabilmek, ömrümüzün en merkezi siyasi görevi olmaya devam ediyor.

Kaynak: donotpanic.news

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ