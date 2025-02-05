Google’ın ambargosu bağımsız medyaya

Ebru ÇELİK

Google’ın ‘güncelleme’ olarak iddia ettiği algoritma değişikliği bağımsız medyayı hedef almaya devam ediyor.

Türkiye’deki bağımsız medyayı hedef alan algoritma değişikliği Ekim 2024’ten bu yana gündemdeki yerini korurken Google’ın trafik ambargosu nedeniyle Ocak ayı sonu itibariyle ciddi trafik düşüşleri yaşandı.

BirGün, Gazete Duvar, T24 ve Halk TV’nin Google keşfet ve haber araçlarında trafik akışı yaklaşık yüzde 70, yüzde ve yüzde 90 dolaylarında geriledi. Bu trafik gerilemesinin nedeni Google tarafından ‘güncelleme’ olarak nitelendirilse de ‘ambargo’ denilmesinin nedeni bağımsız medya kuruluşlarının internet trafiğinin engellenmesi.

MEVZUAT OLUŞTURULMALI

Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar, bağımsız internet yayıncılığı yapan bir kurum olduklarını ve Google’ın yaptığı güncellemenin kurumun direkt olarak etkilediğini anlattı. Avşar, “Google’ın küresel olarak uyguladığı algoritma değişiklikleri tüm dünyadaki medya kuruluşlarını maddi olarak doğrudan etkiliyor. Reklam gelirlerini dolaylı ve başka gelir kaynaklarını da etkiliyor. Türkiye’deki bağımsız medya da bundan doğrudan etkileniyor. Neden doğrudan etkileniyor; bağımsız medyanın tek dayanağı okur gelirleri. Birçok bağımsız medya kuruluşlarının büyük ölçüde resmi ilan alma hakları yok. Okur geliri dışındaki gelir de çok sınırlı” diye konuştu.

Avşar, “Bu durumun değişmesi için bağımsız medyanın da yapması gerekenler var, devlet yetkililerinin de. En başta bir mevzuat oluşturmak gerekiyor. Bunlar yapılmadığı süreci internette yayın yapan bağımsız medya sorun yaşamaya devam edecek ve halkın haber alma hakkını engelleyeceği bir yere gittiğini söyleyebiliriz. Devletin burada Google’la medya arasındaki bütün hukuku düzenleyici taraf olması gerekiyor ve yapılacaksa da bunun oturulup tarafları tarafından ortaya konulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

OKUR DESTEĞİYLE ÇÖZECEĞİZ

Bağımsız İnternet Gazetesi T24’ün Genel Koordinatörü Sertuğ Çiçek, “2024 Ekim ayında yapılan güncelleme 1 ay boyunca Google ‘haberler ve keşfette’ bir sıkıntı yaratmıştı. Bu kez 1 haftadır bizim de içinde olduğumuz çok sayıda yayıncı benzer sıkıntı yaşamaya ve hemen hemen aynı düzeyde bir trafik düşüşüyle karşı karşıya. Google’ın özel olarak bizi hedefleyip hedeflemediğini bilmek mümkün değil. Ancak Google kar amaçlı bir şirket olduğu için buna uygun davranıyor” dedi.

Avşar özetle şunları söyledi: “Bağımsız yayıncılar olarak bu sorunla baş etmeyi öğrenmemiz gerekli. Buna karşı direnmek, kendi kanallarımızı oluşturmak zorundayız. Bu konuda güvenebileceğimiz tek gerçek güç, okurlarımız. Okurlarımızın zaman içerisinde yeni alışkanlıklar geliştirerek arzu ettiği haberi, içeriği bir şekilde destekler hale gelmeli. Bedeline bir düzeyde katkıda bulunmalı. Yoksa hep birlikte bir uçuruma doğru yuvarlanıyoruz. Okurlarımızın yardımıyla bu sorunu aşacağımıza ümit ediyorum.”

TRAFİK KAYBIMIZ ÇOK

Ekonomim.com Koordinatörü Arda Akın, haber trafiğinde yüzde 90 azalma olduğunu belirtti. Akın şu ifadeleri kullandı: “Bu trafiğin engellenmesi konusunda net bir şey diyemiyoruz sadece iyimser olmaya çalışıyoruz, güncellemeyi düzelteceklerini umuyoruz. Ancak şu ana baktığımızda birkaç tane güçlü siteyi önde tuttuklarını görebiliyoruz. Haberlerimizin birçoğunu okurlara endekslemiyorlar, bu yönden sorun yaşıyoruz. Son 5-6 aydır Google bunu sürekli yapmaya başladı. Verdiğimiz reklam gelirleriyle ayakta kalabiliyoruz. Google üzerinden bir ekonomik sürdürülebilirliğimiz var, ancak trafiğimizi durdurulunca o sürdürülebilirliğe de bir set vurulmuş oluyor. Güncelleme yapıldıktan sonra aralık ayında toparladık. Ancak aralık ayında, ekim ayına kadar yakaladığımız trafiğin anca yarısını yakalayabildik.”