Google’ın bilinmeyenleri: Eğlenceli içerikler sizi bekliyor

Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın pek çok bilinmeyen özelliği bulunuyor. Arama kısmına yazacağınız bazı kelimeler veya kavramlar karşınıza bazı sürprizler çıkarabilir. “Güneş tutulması”, “67”, “Askew”, “Recursion”, “Stranger Things” ve “Do a barrel roll” bunlardan bazıları.

Google’da aratınca karşınıza ilginç şeylerin çıkacağı bazı kelimelerin ve kavramlar ve etkileri şöyle:

GÜNEŞ TUTULMASI

Güneş tutulması son dönemde Google’da en çok aratılan kelimelerden. Eğer Google’ın arama kısmına “Güneş tutulması” yazarsanız ekranınızda bir güneş tutulması görebilirsiniz.

“67” AKIMI

Geçen yılın sonlarında bir akım haline gelen “67” akımı Google’a da yansımıştı. Eğer Google’a “67” yazarsanız ekranınızın bozulduğunu zannedebilirsiniz. Ancak bu gerçek değil.

ASKEW

İngilizce bir kelime olan “askew”, Türkçede çarpık, yana yatık anlamına geliyor. Google arama motoruna "askew’ yazdığınızda ise ekranın yana yattığını göreceksiniz.

RECURSİON

Google’da "recursion" yazarak arama yaptığınızda ise "Bunu mu demek istediniz? Recursion" şeklinde bir ibare karşınıza çıkar. Tıkladığınızda tekrar aynı sayfaya yönlendirir. Recursion kelimesinin Türkçe karşılığı kendini devamlı yineleme, tekrarlama şeklindedir.

“DO A BARREL ROLL”

Google arama motoruna "do a barrel roll" yazarsak sayfanın 360 derece döndüğünü görebiliriz. Bu kelimenin Türkçe karşılığı uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapması olarak geçer.

“STRANGER THINGS”

Arama bölümüne “Stranger Things” yazınca ise üstü sayılardan oluşan bir zarla karşılaşıyorsunuz. Eğer bu zar sallanıyor ve ekranınız zardan çıkan kırmızı ışıkla tamamen kızarıyor.