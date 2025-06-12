GOP operasyonu rejimin fotoğrafı

Politika Servisi

Sandıkta yenilmesine rağmen azınlığın desteğiyle iktidarını sürdürmeye, seçimlerin göstermelik, sandığın ise anlamsız hale geldiği bir rejim inşa etmeye çalışan Saray yönetimi durmuyor. Yerel seçimlerinden hezimetle ayrılan, kale olarak gördüğü il ve ilçeleri muhalefete kaptıran iktidar belediyeleri gasp etmeye devam etmeye devam ediyor.

31 Mart seçimlerinden bu yana 14 belediyeye kayyumlar ve belediye başkan vekilleriyle çöken iktidar bu kez gözünü CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne (GOP) dikti.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde belediye AKP'ye geçti. Bahçetepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirildi. Herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AKP'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AKP, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi. Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AKP'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

İRADEYE DARBE

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün, yalnızca şahsım adına değil, Gaziosmanpaşa halkının iradesi adına büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. 31 Mart’ta sizlerin oylarıyla, büyük bir demokrasi başarısıyla göreve geldik. Görevimin başında geçirdiğim kısa sürede; adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık. İnsana değer veren bir anlayışı hâkim kıldık" dedi.

Bu sadece şahsıma yönelik bir müdahale değil, aynı zamanda demokrasiye ve siz Gaziosmanpaşalı komşularımın tercihlerine yönelik büyük bir saygısızlıktır. Sokağa çıktığınızda, bu halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Mahallenin annelerine, gençlerine, çocuklarına ne söyleyeceksiniz? Onların alın teriyle kurulan bu iradeyi hiçe sayarken, vicdanınıza ne diyeceksiniz? Ancak herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek!"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan başkan vekili seçimini AKP'nin adayı Eray Karadeniz'in kazanmasına tepki gösterdi. Çelik, "Bugün burada milli irade gaspı yaşandı. Her seferinde milli iradeden bahsedenler, Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler" dedi.

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İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında ortaya atılan rüşvet iddiaları, kamuoyunun gündemine oturdu. ‘Çete lideri’ olmakla suçlanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen müteahhit Aziz İhsan Aktaş, Bahçetepe’ye 300 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti. Ancak hem olayın geçtiği belirtilen tarihe ait HTS kayıtları hem de Bahçetepe’nin resmi programı, bu iddiayla örtüşmedi. Lüks içinde yaşadığı öne sürülen Bahçetepe’nin yaşadığı yer ise şaşırttı. Edinilen bilgilere göre, Bahçetepe Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde, halasına ait olan, asansörü bulunmayan ve dış cephesi dökülen mütevazı bir apartmanda ikamet ediyor.