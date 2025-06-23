Gördes’te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını, hava ve kara unsurlarının hızlı müdahalesiyle yarım saat içinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gördes'e bağlı Dağdere Mahallesi’nde bugün saat 11.24’te enerji nakil hattından kaynaklı orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale saat 11.40’ta yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozerle yapılan hızlı ve koordineli çalışma sayesinde yangın, saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.