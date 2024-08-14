Gördes’teki orman yangınına müdahale sürüyor



Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında saat 14.35’de yol kenarındaki kurumuş otlardan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda ormanlık alana sıçradı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer, 4 yer ekibi ile yangına müdahale edilirken, her geçen dakika ekip sayıları artırılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcanıyor.