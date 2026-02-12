Görele Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanması nedeniyle, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

GİRESUN İLİ GÖRELE İLÇE BELEDİYE BAŞKANI HASBİ DEDE’NİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI: pic.twitter.com/WPw6ZdwrVZ — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 12, 2026

NE OLMUŞTU?

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanmıştı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrılmıştı.

Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.