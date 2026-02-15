Görele'de 2 Belediye Meclis Üyesi CHP'den istifa etti, biri başkan vekilliğine adaylık açıkladı

Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmasının ardından, Görele Belediye Meclisi’nde CHP’li Meclis üyeleri Fırat İmat ve Hüseyin Gürel, CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını duyurdu.

İstifa eden Meclis Üyesi Fırat İmat, bağımsız olarak başkan vekilliğine aday olduğunu duyurdu. Başkan vekilliği seçimi yarın yapılacak.

İstifa eden iki Meclis Üyesi tarafından yapılan açıklamalarda, Görele kamuoyuna yansıyan ve adli makamlarca soruşturma konusu olan iddiaların toplum vicdanında ciddi bir rahatsızlık oluşturduğu ifade edildi. Açıklamalarda, bu süreçte CHP’nin adının gündeme gelmesinin hassasiyet yarattığı belirtilerek, İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırma kararına rağmen parti tarafından kamu vicdanını rahatlatacak açık ve net bir siyasi duruş sergilenmemesinin eksiklik olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın ya da süreci zamana bırakmanın doğru olmadığı vurgulanan açıklamalarda, Görele halkının onuru, aile yapısı ve gençlerin güvenliğinin her türlü siyasi bağlılığın üzerinde olduğu ifade edildi. Siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreci beklemekle sınırlı olmadığı, aynı zamanda kamu vicdanını gözetmeyi de gerektirdiği belirtildi.

Bu gerekçelerle CHP üyeliklerinden istifa ettiklerini duyuran Fırat İmat ve Hüseyin Gürel, sürecin hukuk çerçevesinde sonuçlanmasını temenni ettiklerini ve Görele halkının haysiyetini ve güvenini koruma kararlılıklarını sürdüreceklerini açıkladı.

Fırat İmat, istifasının ardından bağımsız Belediye Meclis Üyesi olarak görevine devam edeceğini ve Belediye Başkan Vekilliği için aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ

Öte yandan, Görele Belediyesi’nde belediye başkan vekilliği seçimi yarın yapılacak belediye meclisi toplantısında gerçekleştirilecek. Mecliste daha önce CHP’nin 7, AKP’nin 4 sandalyesi bulunurken, iki istifanın ardından dağılım 5 CHP, 4 AKP ve 2 bağımsız üye olarak şekillendi.

NE OLMUŞTU?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.