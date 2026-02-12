Görele’de geçici belediye başkanı belli oldu

Giresun'un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından belediye yönetiminde geçici bir düzenlemeye gidildi.

Görele Kaymakamlığı tarafından yapılan resmî görevlendirme ile belediye meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak atandı.

Meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, belediye başkanlığı görevini vekâleten yürütmek üzere görevlendirildi.

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Görele Belediye Meclisi'nde 7 CHP'li ve 4 AKP'li olmak üzere toplam 11 üye bulunuyor.

Yeni belediye başkanının, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek seçimle belirleneceği ifade edildi.

***

NE OLMUŞTU?

Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 8 Şubat'ta ifadeye çağırılmıştı. İfadesinin ardından Dede, 9 Şubat günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

10 Şubat’ta ise savcılık, Dede’yi bir kez daha ifadeye davet etmişti. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CİNSEL TACİZ

BirGün’ün ulaştığı soruşturma detayında çarpıcı ayrıntılar yer almıştı. Belediye Başkanı Dede’nin, 16 yaşındaki kız çocuğunu mesaj ile taciz ettiği belirtilmişti.

Dede’nin, “Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunu” işlediği belirtilen soruşturma dosyasına, kız çocuğuna atılan mesajlar da yansımıştı.