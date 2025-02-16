Görenler şok oldu: 92 yaşındaki kadının midesinden ve bağırsaklarından 35 zeytin, 28 hurma çekirdeği ile 5 taş çıktı

Zonguldak’ta midesinden ve bağırsaklarından 35 zeytin ve 28 hurma çekirdeği ile 5 adet taş çıkartılan 92 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 92 yaşındaki Şerife Ay, rahatsızlanarak ailesinin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan yaşlı kadın, buradan da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tomografisinde karın bölgesindeki bağırsaklarında ve midesinde yabancı cisimler tespit edilen Ay, kan değerlerinin yüksek seyretmesi üzerine acil olarak ameliyata alındı.

BEUN Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven tarafından ameliyat edilen yaşlı kadının bağırsağından 4 santimetre büyüklüğünde taş çıkartıldı. Söz konusu taşın bağırsağı deldiği ve çürümesine sebep olduğu tespit edildi. Ameliyatla bağırsağın çürüyen tarafı temizlenerek sağlıklı kısımları birbirine bağlandı. Ardından midesinde yapılan tespitlerde çok sayıda hurma ve zeytin çekirdeğinin yanı sıra taşlaşmış çekirdekler olduğu görüldü.

İki saatlik ameliyatın ardından yaşlı kadının midesinden 28’i hurma, 35’i zeytin olmak üzere 63 çekirdek ve taşlaşmış 5 adet taş çıkartıldı.

"Bu tür çekirdekleri yutmak sağlıklı değil, mide ve bağırsaklarda delinmeye sebep olabilir"

Hastadan çok sayıda çekirdek çıkarttıklarını ifade eden Taşdöven, hurma, zeytin gibi çekirdeklerin mide tarafından sindirilemediğini hatta delinmelere bile sebebiyet verdiğinin altını çizerek şöyle dedi:

"Hasta bize dış merkezden bağırsak tıkanması şikayetiyle gönderildi. Hastayı biz kabul ettiğimizde yapılan tahlillerinde, tomografisinde midesinde ve ince bağırsak içerisinde yabancı cisimler tespit ettik. Kan seviyeleri çok yüksekti. Ondan dolayı ve karın ağrısı olması sebebiyle hastamızı ameliyata aldık. İnce bağırsakta çok fazla taş tespit ettik. Bağırsağı çürüttüğünü gördük. Hatta deldiğini gördük. Çürüyen bağırsak kısımlarını çıkarttık. Yerine çürümeyen kısımları bağladık. Daha sonrasında midesinde de taşlar tespit ettik. Bunları da çıkarttık. Yaklaşık 5,5-6 santimetrelik taşları midesinden çıkarttık. Çok fazla sayıda gördüğümüzde hurma ve zeytin çekirdekleri olduğunu gördük. Bunların hepsini mide ve ince bağırsak içerisinden temizledik. Daha sonra hastamızın ameliyatını tamamladık. 5 günlük yoğun bakım takibinden sonra servise aldık. Sıvı gıdaya başladık. Hastamızın şu anda genel durumu iyi. Bu tür katı gıdalar, çekirdekler, taşlaşmış gıdalar hem bağırsak hem mide için zararlı. Bu tür çekirdekleri yutmak sağlıklı değil. Mide ve bağırsaklarda delinmeye sebep olabilir. O yüzden mümkün olduğunca çekirdekleri çıkartmayı tavsiye ediyoruz."

92 yaşındaki hastanın ameliyat sürecinin zorluğuna dikkat çeken Taşdöven, "92 yaşındaki bir hastanın bu tür ameliyatı kaldırabilmesi çok zor. Bu ameliyatları bu yaşta geçirmek ekstra rahatsızlıklar da olduğu için riskleri arttırıyor. Bu hasta ameliyat olmasaydı kaybedebilirdik" diye konuştu.

"Kaç senedir yedim, bana zarar vereceğini düşünmüyordum"

Uzun yıllar çekirdekleri zaman zaman farkında olmadan yuttuğunu anlatan Şerife Ay ise "Çekirdekleri hiç zorlanmadan yuttum. Aklım ermeden bazılarını yutmuş oldum. Oğlum götürüyordu ben yiyordum. Böyle olacağını bilmiyordum. Bana zarar vereceğini düşünmüyordum. Kaç senedir yedim onları. Yaşlanınca battı. Allah’a şükür karnımdan temizlendi. Bir daha çekirdek yutmam. Yapmam asla, elimi sürmem. Ben ne oldum, siz olmayın. Yemeyin derim. Ben ne oldum bu yaşta" ifadelerine yer verdi.