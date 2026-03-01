Görevde yükseltmeye mülakat gölgesi

Kastamonu Üniversitesi’nde 13 Aralık 2025 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapıldı.

Açıklanan ilk yazılı sınav sonuçlarına yapılan itiraz sonrasında 12 Ocak 2026 tarihinde bazı adayların puanlarında düzeltme yapılarak nihai sonuçlar açıklandığı duyuruldu. Yazılı sınav sonrasında üst sıralarda yer alan adaylar, sözlü sınavlar sonucu başarısız sayıldı.

16-17 Şubat 2026’daki sözlü sınavlara 15 kişi katıldığı ve 7 kişinin başarılı olduğu açıklandı. Yazılı sınavda ilk 5 sırada yer alan yalnızca iki kişinin başarılı sayılması dikkat çekti. Yazılı sınavda 98 puan alarak birinci olan G.K. sözlü sınavda 30 puan aldı ve 12’nci sırada kalarak başarısız sayıldı. Yine yazılı sınavda 4, 5 ve 6’ncı sırada yer alan 90, 90 ve 88 puan alan 3 aday, sözlü sınavda 45, 40 ve 25 puan alarak başarısız sayıldı.

Yazılı sınavda üçüncü sırada yer alan ve sözlü sınavda da 85 puan alarak birinci olan S.U.’nun Kastamonu Üniversitesi Rektörü Özel Kalemlerinden biri olduğu ileri sürüldü. Sözlü sınav sonucunda ikinci sırada olan N.Y.’nin de yine üniversitede bir birimde şube müdür vekili olarak görev yaptığı öne sürüldü.

Yazılı sınavda 86 puan alarak 7’nci sırada olan S.İ.O. da sözlü sınavda 85 puan alarak sınavı kazandı. S.İ.O.’nun şu anda üniversitede şube müdür vekili olarak görev yaptığı iddia edildi. Sınavı dördüncü sırada kazanan S.A.’nın ise önce yazılı sınav puanının itiraz sonrası 84’e çıkarılması, sonrasında sözlü sınavdan da 85 puan alarak sınavı kazanması dikkat çekti.